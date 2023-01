Speravo in un altro suo miracolo Il post commosso della Figc per Vialli

ilGiornale.it

... ricercando sempre quello chefosse il massimo di quello che potevo offrirle sotto ogni ...volevo dargliela e la piccola era decisamente d'accordo con me a giudicare dal suo modo tutt'che ...... 'Siamo stati bravi dopo un lungo stop, sono contento per il mio primo gol anche seche ... Quando saremo pronti mentalmente potremo fare uncalcio '. "Speravo in un altro suo miracolo". Il post commosso della Figc per ... Quando nel 2017 Vialli scopre di avere un tumore al pancreas, vive comprensibilmente uno choc, come ha confessato nel suo libro "Goals": "I ...Gianluca Vialli è morto oggi, 6 gennaio 2023. L'ex calciatore e dirigente della Nazionale si è spento a 58 anni, dopo una lunga battaglia con il tumore al pancreas, ...