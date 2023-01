Souness e Lineker | ' Persona fantastica' Conte annulla la conferenza stampa

La Gazzetta dello Sport

La morte di Gianluca Vialli ha sconvolto anche la Premier League, e quel calcio inglese dove l'attaccante era stato un protagonista, diventando una leggenda del Chelsea prima che i Blues diventassero ...La morte di Gianluca Vialli ha sconvolto anche la Premier League, e quel calcio inglese dove l'attaccante era stato un protagonista, diventando una leggenda del Chelsea prima che i Blues diventassero ... Souness e Lineker: "Persona fantastica". Conte: "Sei stato fonte d'ispirazione" Vialli was diagnosed with cancer in 2017 but was still able to play a significant role in Italy’s European Championship title-winning campaign in 2021.ARSENAL are reportedly in talks to sign Norwegian wonderkid Sivert Mannsverk. And he could be available for as little as £8.9million, which would break Erling Haaland’s record as the biggest sale ...