Sono Lillo | il protagonista | Sono felice di dare spazio a nuovi talenti come Lundini e Fanelli

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Intervista aed Eros Puglielli,e regista della serie, su Prime Video.ha una missione: uccidere Posaman. L'abbiamo visto tante volte: Anthony Perkins che cerca di liberarsi di Norman Bates, ilpsicopatico di Psycho di Hitchocock, Daniel Radcliffe talmente ansioso di lasciarsi alle spalle il mago Harry Potter da baciare un cavallo su un palcoscenico completamente nudo (nello spettacolo teatrale Equus): in questo caso èPetrolo che vuole liberarsi di Posaman, personaggio che ha spopolato nella prima edizione di LOL - Chi ride è fuori. La serie Prime Videoracconta proprio questo desiderio: abbandonare un tormentone per fare altro. Dal 5 ...

