' Soliti Ignoti - Speciale Lotteria Italia | questa sera alle 20 35 su Rai 1 | gli ospiti della serata

leggo.it

L' estrazione dei biglietti vincenti avverrà in diretta questa sera, venerdì 6 gennaio, durante il programma televisivo di Rai1 '- Il Ritorno' condotto da Amadeus . Lotteria Italia, il ...- Il Ritorno - Speciale Lotteria Italia", questa sera alle 20.35 su Rai 1, in diretta dalle 20.35 dal Teatro delle Vittorie, l'appuntamento con ", la puntata speciale dello show condotto ... Lotteria Italia, il 6 gennaio estrazione dei biglietti vincenti con Amadeus ai Soliti Ignoti: come controllare "Soliti Ignoti - Il Ritorno - Speciale Lotteria Italia”, questa sera alle 20.35 su Rai 1, in diretta dalle 20.35 dal Teatro delle Vittorie, l’appuntamento con “, la puntata speciale dello show condott ...Il Lazio si conferma, ancora una volta, la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti della Lotteria Italia: in quest'edizione sono oltre 1,1 milioni (circa il 18% ...