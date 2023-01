Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia | Clerici | Marcuzzi | Spollon e Chillemi tra gli ospiti

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Amadeus Si rinnova anche quest’anno su Rai 1, la sera dell’Epifania, l’appuntamento con– Il Ritorno dedicato alla. Questa sera, alle 20.35 in diretta dal Teatro delle Vittorie, Amadeus conduce loche porterà all’estrazione finale dei biglietti abbinati ai premi di prima categoria dellanazionalena. A giocare con gli “” saranno personaggi del mondo dello spettacolo, alcuni dei quali protagonisti a breve sulle reti Rai. Da Antonellae Gigi D’Alessio, in arrivo su Rai 1 con The Voice Senior il 13 gennaio, ad Alessia, dal 10 gennaio su Rai 2 con Boomerissima, e la coppia di attori Pierpaoloe Francesca ...

... la cui estrazione è in programma oggi, venerdì 6 gennaio, con l'abbinamento che verrà effettuato durante la trasmissione di Rai Uno "I" Il ritorno". Per gli altri premi si dovranno ...Stasera andrà in onda su Rai1 la tanto attesa puntata speciale de Idedicata alla Lotteria Italia. Un appuntamento attesissimo che nella migliore delle tradizioni andrà in scena sul primo canale. Ovviamente a condurre la serata l'immancabile padrone di ... Lotteria Italia, il 6 gennaio estrazione dei biglietti vincenti con Amadeus ai Soliti Ignoti: come controllare Ospiti Ignoti speciale Lotteria: tutti gli ospiti Stasera andrà in onda su Rai1 la tanto attesa puntata speciale de I Soliti Ignoti dedicata alla Lotteria ...Saranno Antonella Clerici, Gigi D’Alessio, Alessia Marcuzzi, Lillo, Pierpaolo Spollon, Francesca Chillemi, Stefano Fresi, Max Tortora e Paolo Fox i protagonisti dell’appuntamento con “Soliti Ignoti - ...