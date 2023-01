Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia | Clerici | Marcuzzi | Spollon e Chillemi tra gli ospiti

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Amadeus Si rinnova anche quest’anno su Rai 1, la sera dell’Epifania, l’appuntamento con– Il Ritorno dedicato alla. Questa sera, alle 20.35 in diretta dal Teatro delle Vittorie, Amadeus conduce loche porterà all’estrazione finale dei biglietti abbinati ai premi di prima categoria dellanazionalena. A giocare con gli “” saranno personaggi del mondo dello spettacolo, alcuni dei quali protagonisti a breve sulle reti Rai. Da Antonellae Gigi D’Alessio, in arrivo su Rai 1 con The Voice Senior il 13 gennaio, ad Alessia, dal 10 gennaio su Rai 2 con Boomerissima, e la coppia di attori Pierpaoloe Francesca ...