Smi Roma si ricomincia con Catania

(Di venerdì 6 gennaio 2023) La prima del 2023 per la SmiVolley sarà contro la capolista Farmitalia. Un match (domani alle ore 16.00 nel palazzetto di Guidonia con diretta sul canale Lega Volley) molto delicato contro una delle formazioni migliori d’Italia, che sta guidando il gruppo con grande merito. I siciliani hanno collezionato 11 vittorie e 3 sconfitte,dal canto suo in questa seconda parte di stagione può e deve migliorare la posizione in classifica che al momento è al decimo posto con 17 punti. E se da una parte la squadra di Budani vuole tenersi lontano dalle posizioni calde, dall’altra vuole risollevarsi per centrare un altro obiettivo come i playoff. Il pensiero del capitano Lorenzo Rossi. “È una partita molto difficile,è una squadra molto completa che si è rinforzata con l’acquisto di Enrico Zappoli ...

