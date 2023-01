Slittino | Nations Cup 2023 | Robatscher prima nel singolo a Sigulda | bene Rieder Kainzwaldner nel doppio

OA Sport

... seguono le fasi finali dellaLeague oltre alle finalissime delle competizioni europee ... 7 8 Gennaio 2023 Sigulda (Lettonia)Coppa del Mondo Sigulda. 8 Gennaio 2023 Belgio ...Nel doppio maschile erano iscritti solamente 4 equipaggi che, ovviamente, si qualificano tutti. Migliore prestazione per il duo di casa composto da Dana William Kellogg e Duncan Segger in 44.070. Nel ... Slittino, buone notizie dalla Nations Cup di Sigulda: avanzano tutti gli italiani alle gare del weekend Sandra Robatscher conquista il primo posto nel singolo femminile sul budello lettone di Sigulda, nell'appuntamento con la Nations Cup di slittino artificiale.Si sono disputate le gare della Nations Cup della tappa di Sigulda valevole per la Coppa del Mondo di slittino 2023. Sul budello lettone le qualificazioni non hanno sortito effetti particolari, dato c ...