Sky - Napoli | domani visite mediche per Bereszynski

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, ha parlato durante "Calciomercato L' Originale", ecco cosa ha dichiarato sulla trattativa ormai conclusa trae Sampdoria per: "Ilha definito pochi minuti fa il suo primo colpo di gennaio, ovvero Bartosz. Era un’operazione già impostata e in fase avanzata,il polacco svolgerà le. Sono stati definiti pochi fa gli accordi trae Sampdoriava in prestito con diritto di riscatto al, Zanoli in prestito secco fino a giugno alla Sampdoria e Contini che era in prestito ai blucerchiati torna alper fare momentaneamente il terzo portiere in attesa del ...

Sky Sport

... c'è il Catanzaro! Primo stop per ildi Spalletti, battuto 1 - 0 dall'Inter nel big match. La ripartenza post Mondiale aveva registrato anche la prima sconfitta del Psg, sorpreso 3 - 1 dal ......99 al mese! I nerazzurri vengono da un'importantissima vittoria in casa contro ilche li ... La partita sarà trasmessa in diretta tv su: canali di riferimento,Sport Uno (numero 201 e 239 ... Inter-Napoli 1-0: gol e highlights: decisivo Dzeko, primo ko in campionato per Spalletti Il giornalista di Sky Sport Davide Camicioli in diretta ha dato un’opinione interessante sulla partita. Osimhen e Calhanoglu in azione durante Inter-Napoli (LaPresse) UltimeCalcioNapoli.it ...Dopo l'ok di Nikita Contini per il ritorno a Napoli, l'accordo trovato tra la Sampdoria e Alessandro Zanoli - che rinnoverà prima il suo contratto in azzurro - è tutto fatto anche per Bartosz Bereszyn ...