Skeleton | Coppa del Mondo Winterberg 2023 | tris in Germania per Kimberley Bos Ottava Valentina Margaglio

(Di venerdì 6 gennaio 2023) In unadalle temperature alte, con anche la pioggia a bagnare il ghiaccio teutonico, è tornata ladeldiche si è spostata in Europa dopo la pausa natalizia. Ad imporsi nella prova femminile sul budello tedesco è l’olandeseBos, che timbra un clamorososul catino della Renania Settentrionale-Vestfalia (successi dal 2021 al). Seconda nella prima run, è riuscita a scalzare per soli sei centesimi la canadese Mirela Rahneva, timbrando il crono totale di 1:57.18. Terza posizione per la padrona di casa Hannah Neise, staccata di 16 centesimi. Quarta è l’altra tedesca Tina Hermann, che adesso guida la classifica dicon 611 punti proprio davanti alla giovane connazionale, mentre quinta l’austriaca Janine ...

Ottavo posto per Amedeo Bagnis nella prova maschile della tappa di coppa del mondo di Winterberg 2023 di skeleton. L'azzurro, nono dopo la prima manche, migliora leggermente la propria posizione e chiude in ottava piazza, con un crono complessivo di 1:55.14