SIW | Primi Match annunciati per “Giorno del Giudizio 2023”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Sono stati ufficializzati iper “del”, in programma Domenica 22 Gennaio alla Villa del Colle di Collesalvetti (LI): -Nick Wave difenderà il SIW Italian Title contro Mirko Mori in un No Rules;-Ivan Blake difenderà il SIW WILD Title contro Nico Inverardi e Stryke Hellwig in un TLC;-High Society (Alex Flash & Liam Massett) difenderanno i SIW WILDBOAR Tag Team Title contro i Most Wanted (Pan & Picchio) in un Split or Title;-Ci sarà un Rumbleche determinerà il #1 Contender al SIW Italian Champion: annunciate le presenze di Maurizio Merluzzo, Ivan Lacroix e Tempesta; Infoline e Biglietti QUI