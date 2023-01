Siviglia-Getafe domenica 08 gennaio 2023 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici Andalusi alla caccia di una vittoria fondamentale

Infobetting

Sociedad 16:15 Rayo Vallecano - Betis 18:3021:00 A. Madrid - Barcellona CALCIO - EREDIVISIE 12:15 FC Utrecht - Feyenoord 14:30 N. E. C. - Ajax 14:30 SC Cambuur - FC Volendam 16:45 ...Sociedad 16:15 Rayo Vallecano - Betis 18:3021:00 A. Madrid - Barcellona CALCIO - EREDIVISIE 12:15 FC Utrecht - Feyenoord 14:30 N. E. C. - Ajax 14:30 SC Cambuur - FC Volendam 16:45 ... Siviglia-Getafe (domenica 08 gennaio 2023 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Andalusi alla caccia d... Sergio Rico è il nuovo obiettivo di mercato del Milan tra i pali. Scopriamo come gioca e qual è lo stipendio del portiere spagnolo attualmente al PSG.Ecco tutti i risultati della quindicesima giornata di LaLiga 2022/23 e la classifica. Barça e Real chiudono l'anno in testa.