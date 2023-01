Tiscali

Anno nuovo, vita purtroppo vecchia per Jannik, fermato ai quarti dell'Adelaide International 1 da Sebastian Korda, numero 33 del mondo. Più ...Open ad arrivare alla seconda settimana alla......ha poi sconfitto nettamente in finale l'Australia di Alex de Minaur e conquistato per la... Solo la scorsa stagione, il team tricolore ha dovuto rinunicare a Jannikper un problema alla ... Sinner, prima sconfitta del 2023: ma è l'anca a preoccupare CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA INFORTUNIO JANNIK SINNER: COSA SI É FATTO, AUSTRALIAN OPEN IN DUBBIO 5.10: Per il momento è tutto, l’appuntamento è con le sfide di U ...Non c’è pace per Jannik Sinner. Ci si augurava che il 2023 potesse rappresentare una svolta per l’azzurro, falcidiato e limitato dai problemi fisici nella passata stagione. Invece anche il nuovo anno ...