Sicurezza sul lavoro | l’appello di Gigi Vicinanza al prefetto di Salerno

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Il 2022 è stato l’ennesimo anno nero sul tema delle morti e degli infortuni sulin provincia di. Gli episodi registrati sul territorio provinciale, infatti, testimoniano che l’emergenzasulcontinua ad esserci e che, dunque, sono urgenti azioni per invertire questa rotta. Vanno potenziati i controlli e in materia vanno pretesi investimenti dalle aziende”. Così, componente della segreteria nazionale della Cisal Metalmeccanici e segretario provinciale del sindacato di categoria della Cisal, interviene sul tema dellain provincia. “Da tempo sostengo che questi episodi si registrano perché salute esulsono ...

Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici

... accolto dai compagni di scuola Il ministro Calderone : 'Cambieremo la norma sui risarcimenti ' 'Per questo motivo, avevo già convocato per il 12 gennaio un tavolo tecnico sullalavoro ...Calderone: tavolo tecnico il 12 gennaio E ancora, Calderone aggiunge: 'Avevo già convocato per il 12 gennaio un tavolo tecnico sullalavoro e sui correttivi più urgenti alla normativa ... Salute e sicurezza sul lavoro: il Convegno e le riflessioni emerse Partito nella notte tra il 5 e il 6 gennaio un vasto incendio che ha distrutto la copertura e alcuni materiali depositati dentro gli ex magazzini della dogana a Luino. Le fiamme sono state domate nell ...Arrigo Sacchi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così del giocatore rossonero che più lo sta impressionando per la sua crescita: "Direi Tonali.