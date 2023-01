Sick | ecco il trailer del nuovo film Blumhouse ambientato durante la pandemia VIDEO

(Di venerdì 6 gennaio 2023) E’ stato pubblicato il primodi, nuova pellicolascritta da Kevin Williamson, storico autore di Scream; il, diretto da John Hyams, già regista di Alone, è uno slasherlada Covid-19. La tagline ufficiale recita infatti: “Mentre lamette in pausa la vita di tutti, Parker e la sua amica Miri decidono di passare il periodo di quarantena nella casa sul lago di proprietà della famiglia, senza nessuno a disturbarle. O così credono.”, nel cui cast figurano Gideon Adlon, Bethlehem Million, Marc Menchaca e Jane Adams, è stato presentato in anteprima al Fantastic Fest di Austin nell’ottobre scorso, venendo definito “ilpandemico più ispirato visto ...

