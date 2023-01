(Di venerdì 6 gennaio 2023) Andriy, ex attaccante del Milan, ha pubblicato una foto su Instagram in ricordo di Gianluca, scomparso oggi all'età di 58 anni

Pianeta Milan

L'ex bomberil Barone: "Lui al Milan come Lobanovskyi alla Dinamo Kiev" LU CUCCARO MONFERRATO - È l'ex campione rossonero Andriyil vincitore dell'edizione numero 11 del premio intitolato a ......a puntellare le proprie speranze di rimonta a questa statistica Comunque Repubblica ciche ...2002 (ma in quel caso condivise il titolo di capocannoniere con Hubner del Piacenza) e... Shevchenko ricorda Vialli: “Un campione in campo e di vita” | News Anche Andriy Shevchenko, grande ex giocatore rossonero, ha voluto ricordare Gianluca Vialli, scomparso nelle scorse ore: "Un Campione in campo e di vita. Rimarrai sempre nei nostri cuori.