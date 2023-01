Sessanta miliardi di inflazione | la guerra ci presenta il conto

Leggi su iltempo

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Unda 61,3di euro. È l'aggravio calcolato dal Codacons delle spese degli italiani a causa dell'impennata dell'nel 2022. Un rialzo del quale ora l'Istat fornisce il dato definitivo. Considerando anche dicembre, i prezzi nell'ultimo anno sono saliti dell'8,1%. Una media che non si vedeva dal 1985. Ma allora l'economia italiana viaggiava a ritmi decisamente più veloci. Il 2,8% di crescita del Pil era «reale» e non dovuto a un rimbalzo come quello attuale. Né si stagliavano all'orizzonte nubi di crisi come quelle previste nel 2023 da tutti gli analisti. Parziale, parzialissima consolazione è la frenata della corsa dei prezzi su base mensile. L'11,6% dia dicembre è infatti pur sempre inferiore - anche se di poco - rispetto all'11,8% di novembre. A gennaio, complice il calo del prezzo ...