Serve un incontro tra governo e parti sociali per parlare di riforme e salari | dice Emma Marcegaglia

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Ile ledevono organizzare un tavolo di confronto per tornare adi: lavoro,, produttività, cuneo fiscale, formazione, politiche attive. Solo così si può risolvere la crisi del mancato aumento deie del lavoro povero. Per, ex presidente di Confindustria e presidente del gruppo siderurgico di famiglia la situazione è come quella del luglio 1993, in cui l’allora presidente del Consiglio Carlo Azeglio Ciampi concluse un accordo con sindacati e imprenditori, stabilendo nuove linee alla politica dei redditi e il criterio della concertazione tra le. In un’intervista a Repubblicaspiega che «un ...