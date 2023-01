Serie A | la Salernitana ospita il Torino per tornare al successo | ma in quota i campani sono costretti a rincorrere

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Non è partito bene il 2023 della, battuta in casa contro il Milan e ora a otto punti dal terzultimo posto. L’occasione...

Ritorna laA TIM con la diciassettesima giornata e tra le partite più attese spicca Milan " Roma di ... i rossoneri hanno battuto lacon il risultato di 2 a 1 mentre i giallorossi ...Di seguito le designazioni arbitrali della diciassettesima giornata diA, con Milan - Roma affidata a Massa e Abisso per Sampdoria - Napoli. Fiorentina " Sassuolo ... Di Martino" ...ROMA – Non è partito bene il 2023 della Salernitana che in casa contro il Milan ha collezionato una sconfitta, la terza consecutiva, che vede il vantaggio sul terzultimo posto diminuire a otto punti.Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Con Sepe infortunato, Ochoa è stata un'occasione ...