Senza Ronaldo ma con Talisca | com'è andata la prima dell'Al Nassr

RaiNews

... visto che Georgina erientrerebbero (da stranieri e non da cittadini sauditi) nei casi di ... "La legge proibisce la convivenzaun contratto di matrimonio, ma le autorità hanno iniziato a ...L'operazione Cristiano(non meno di 175 milioni di euro all'anno fino al 30 giugno 2025,considerare lo sfruttamento dei diritti di immagine e la parte premiale) è ancora tutta da ... Cristiano Ronaldo ancora senza tesseramento Cristiano Ronaldo e Georgina affrontano le prime difficoltà in terra saudita: non potrebbero vivere insieme, ma per loro verrà fatta un'eccezione ...Nonostante il contratto plurimilionario appena firmato non sarà Ronaldo il calciatore più ricco del mondo, notizia che ha dell'incredibile!