Semifinale Milano-Trento in tv | data | orario e diretta streaming Coppa Italia maschile 2023 volley

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Inizia il conto alla rovescia per Allianz-Itas Trentino, partita valevole comedella Del MonteSuperlega 2022/di. I meneghini di Angelo Lorenzetti hanno battuto un po’ a sorpresa la Lube Civitanova in trasferta, conquistando così l’accesso alla Final Four di Roma. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione di Angelo Lorenzetti, che ha invece eliminato Modena in rimonta al quarto set dopo aver perso nettamente il primo parziale. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alla finalissima? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 25 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma. Di seguito, le informazioni per seguire inla...

trentinovolley.it

...gli emiliani con il massimo scarto sia nel girone di andata all'Eurosuole Forum che in... "Non abbiamo digerito la sconfitta in coppa con, un passo falso che ha interrotto la striscia ...... appare ormai spaccata in due, con cinque squadre in lotta per quattro posti in, un ... AA2 Chirnoaga (Roma) Quarto Uomo: Sgura (Brescia) TMO Roscini () Torino, Stadio "Albonico" - ... Del Monte® Coppa Italia 2023: il 25 febbraio in semifinale si rinnova ... A Brescia semifinale tra le incomplete Virtus e Milano, bianconeri con ben cinque defezioni, (Abass, Shengelia, Teodosic, Hackett e Jaiteh), andando a sfiorare il record di 6 raggiunto nella precedent ...Auto da corsa autonome alle competizioni su strada dal 2023 in poi per l'Indy Autonomous Challenge grazie alla partnership con MIMO.