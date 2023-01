“Sembra non essere mai arrivato” | Raspadori innamorato di Napoli | cosa l’ha sorpreso

(Di venerdì 6 gennaio 2023) L’attaccante del, Giacomo, ha rilasciato una lunga intervista a Radio Kiss Kiss. L’ex Sassuolo ha parlato di vari argomenti, tra questi anche l’ambientamento nella città partenopea. Ecco quanto evidenziato:del clima di: “L’invernononmai” “L’atmosfera diè pazzesca, l’invernononmai. C’è un sole stupendo e ci sono tutti i presupposti per fare un grande 2023. De Zerbi? Gli mando un grande abbraccio, per me è stato tutto. Mi ha fatto debuttare nel mondo dei grandi, mi ha insegnato tanto sia dal punto di vista tecnico e comportamentale. Lo ringrazierò ...

La Gazzetta dello Sport

Il voto del gabinetto di sicurezzarappresentare un altro allontanamento dalla politica del ... Da parte sua, il nuovo governo considera l'Anp un organismo che incita al terrore econdivide ...Come riporta Marca, al momento i Blancos sono in netto vantaggio per assicurarsi le prestazioni del classe 2003, col Liverpool chein grado di rappresentare una minaccia credibile. ... Psg, stasera l’ultima di Navas E il rinnovo di Sergio Ramos non sembra così scontato... Ripercorriamo il 2022 della Warner Bros Discovery, tra cancellazioni, tagli al budget e nascita di nuove di visioni che fanno discutere.Continuano a migliorare le condizioni del giocatore dei Bills andato in arresto cardiaco sul campo. Intanto la lega ha deciso di non recuperare la partita con Cincinnati sospesa dopo il dramma ...