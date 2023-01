Secondo Zelenksy la tregua di 36 ore serve solo ai russi per preparare nuovi attacchi

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il cessate il fuoco di 36 ore ordinato da Vladimir Putin è una scusa per portare nuove munizioni al fronte e per avvicinarsi alle posizioni della resistenza ucraina.Volodymyr Zelensky la decisione di Cremlino di dichiarare unadal mezzogiorno del 6 gennaio alle 24 del 7 gennaio non c’entra nulla col Natale ortodosso, maper. Formalmente il dittatore russo ha accettato la richiesta diproposta da Vladimir Michajlovi? Gundjaev (Cirillo I), il patriarca della Chiesa ortodossa russa. «Tutti sanno che il Cremlino usa le pause della guerra per continuare a combattere con rinnovato vigore. La guerra finirà quando i soldatise ne andranno o (quando) li cacceremo». ...

