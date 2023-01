Se Gramsci sbarca in Brasile

Nove da Firenze

...30, presso il Circolo Virtuoso "il nome della rosa" (Giulianova, Via Antonio, 46 bis) si ... il libro "marinaresco"anche nella bella città adriatica. Con l'autore dialogherà Manuela ...Il prodotto utilizzato non poteva che essere il salame Napoli , caratterizzato dalla grana leggermente affumicata dal sapore dolce e realizzato dalle ore 10.30 in Via. Tutto pronto dunque per ... Festa della Befana: dopo anni torna la discesa della vecchietta