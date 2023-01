Sci di fondo | sprint Tour de Ski 2023 | quattro azzurri qualificati in Val di Fiemme | avanti anche Ganz e Di Centa tra le donne

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Dopo Svizzera e Germania ilde Skifa tappa in Italia, con le prove in corso di svolgimento in Val di. In mattinata sono andate in scena le qualificazioni delle due gare, maschile e femminile. Tra gli uomini il solito Klaebo fa segnare il miglior tempo dallo svedese Halfvarsson e allo statunitense Ogden. Benissimo Simone Mocellini, che è settimo. Si qualificano senza alcun patemaFederico Pellegrino, giunto 11esimo con un ritardo di +6.17, e Francesco De Fabiani, 14esimo a +7.29 dalla vetta.Davide Graz, 27esimo. Nulla da fare per Giovanni Ticco (34°), Giandomenico Salvadori (35°), Dietmar Noeckler (37°), Mikael Abram (45°) e Paolo Ventura (54°) Tra leprimo posto per la tedesca ...

...e tanto divertimento lungo i circa 3 chilometri del percorso disegnato sulle piste dello... purtroppo caratterizzata dalla poca neve; abbiamo dovuto disegnare il percorso sulle piste del, ......per raggiungere il punto panoramico da cui ammirare il gruppo del Sennes e i Colli Alti del... Il sentiero è battuto dal passaggio dei camminatori ealpinisti. E' una bella camminata all'...Dopo Svizzera e Germania il Tour de Ski 2023 fa tappa in Italia, con le prove in corso di svolgimento in Val di Fiemme.La sprint femminile in tecnica classica, che si disputerà dalle 12.30 in Val di Fiemme (Italia), quinta tappa del Tour de Ski 2023 valido per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci di fondo, vedrà in gar ...