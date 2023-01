Sci | Bassino carica per i giganti di Kranjska | All' attacco senza calcoli - Sport - Altri Sport - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

La sciatrice 26enne pronta a guidare la squadra italiana, assieme a Brignone, nella località slovena che l'ha già vista trionfare due ......dialpino . Tutto pronto per il weekend di azione sulle nevi slovene, a partire da questa prima giornata che si svolge sabato 7 gennaio, prima della replica del giorno successivo. Martae ... Sci, Bassino carica per i giganti di Kranjska: “All’attacco senza calcoli” La sciatrice 26enne pronta a guidare la squadra italiana, assieme a Brignone, nella località slovena che l’ha già vista trionfare due volte ...La start list dello slalom gigante femminile di Kranjska Gora, valida per la Coppa del Mondo 2023 di sci alpino ...