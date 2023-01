Sci alpino | uno slalom ed un gigante nella storica tappa di Adelboden | azzurri a caccia di risposte positive

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Inizierà domani uno dei weekend più attesi della stagione della Coppa del Mondo di scimaschile. Il 7 e l’8 gennaio il Circo Bianco sarà in scena ad, in Svizzera, sulla consueta pista denominata Chuenisbärgli, a tutti gli effetti una delle “università” dello sci. In programma prima unoe poi unospeciale. Lo storico appuntamento con la pista elvetica è stato a rischio fino quasi all’ultimo momento. Nonostante i controlli della FIS sempre positivi, la situazione della neve in Svizzera, un po’ come in tutto l’arco, era piuttosto critica. D’altronde abbiamo visto a Zagabria che i controlli della FIS non sono garanzia di regolare svolgimento della gara… Sta di fatto che le gare si faranno e dalle ultime immagini ...

La Gazzetta dello Sport

L'atteso weekend in Svizzera preoccupa per le condizioni della neve. In programma un gigante e uno slalom dove l'Italia punta a ottenere buoni ...FOLGARIA . A fine mese, da domenica 22 a sabato 28 gennaio, le migliori giovani promesse dellomondiale delle categorie under 14 e under 16 torneranno a sfidarsi sulle nevi dell'Alpe Cimbra . Si rinnova anche quest'anno, infatti, l'appuntamento con l'AlpeCimbra Fis Children Cup, l'... Addio a Rosi Mittermaier, mito anni 70: vinse 2 ori olimpici a Giochi di Innsbruck Inizierà domani uno dei weekend più attesi della stagione della Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Il 7 e l’8 gennaio il Circo Bianco sarà in scena ad Adelboden, in Svizzera, sulla consueta pista ...GARMISCH PARTENKIRCHEN LIVE – C’è tanto dietro al quinto e al sesto posto di Stefano Gross e Tommaso Sala. Non solo aver domato una Gudiberg esigente per i segni causati da questo pazzo inizio gennaio ...