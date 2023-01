Sci alpino | startlist gigante Kranjska Gora 2023 | orario | programma | tv | streaming | pettorali delle italiane

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Sabato 7 gennaio andrà in scena il primofemminile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-di sci. Inizia l’intenso fine settimana sulla pista slovena, dove le atlete si fronteggeranno a viso aperto tra le porte larghe e andranno a caccia del risultato di lusso. L’appuntamento con la prima manche è alle ore 09.30, mentre la seconda andrà in scena alle ore 12.30. Attenzione alle condizioni meteo e della neve, che non sembrano essere quelle dei giorni migliori. L’Italia punta in alto con Marta Bassino, leader della classifica di specialità. La piemontese gareggerà con il pettorale rosso e punta a salire nuovamente sul podio, ma attenzione anche a Federica Brignone, che ha tutte le carte in regola per firmare il colpaccio. La statunitense Mikaela Shiffrin è reduce da ...