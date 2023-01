Sci alpino | startlist gigante Adelboden 2023 | orari | programma | tv | streaming | pettorali degli italiani

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Sabato 7 gennaio andrà in scena ilmaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-di sci. Inizia l’intenso fine settimana sulla pista svizzera, dove gli atleti si fronteggeranno a viso aperto tra le porte larghe e andranno a caccia del risultato di lusso. L’appuntamento con la prima manche è alle ore 10.30, mentre la seconda andrà in scena alle ore 13.30. Attenzione alle condizioni meteo e della neve, che non sembrano essere quelle dei giorni migliori. Il grande favorito della vigilia è lo svizzero Marco Odermatt, chiamato a fronteggiare i norvegesi Henrik Kristoffersen e Lucas Braathen, lo sloveno Zan Kranjec, il francese Alexis Pinturault, gli austriaci Manuel Feller e Stefan Brennsteiner, l’elvetico Loic Meillard e il tedesco Alexander Schmid. L’Italia spera in un’inversione di ...

La Gazzetta dello Sport

La start list dello slalom gigante maschile di Adelboden , valido come quinto appuntamento della Coppa del Mondo 2023 di. Tutto pronto per il via all'azione sulle nevi svizzere, con Luca de Aliprandini che guida la spedizione azzurra. Prima manche alle 10:30 di sabato 7 gennaio, mentre alle 13:30 comincerà ...ECNicolò Molteni (Cse; 1'32"90) ha vinto, questa mattina, il SuperG di Coppa Europa dimaschile, a Wengen (Svizzera). L'comasco ha preceduto lo svizzero Denis Corthey (1'... Addio a Rosi Mittermaier, mito anni 70: vinse 2 ori olimpici a Giochi di Innsbruck Sabato 7 gennaio andrà in scena il gigante maschile di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. Inizia l’intenso fine settimana sulla pista svizzera, dove gli atleti si ...Per la Coppa del Mondo femminile del 2022-2023 di sci alpino è tutto pronto per le due prove di gigante che si disputeranno in Slovenia. Precisamente, a Kranjska Gora secondo il seguente calendario: s ...