Sci alpino | Shiffrin a caccia del record a Kranjska Gora Bassino per confermare il pettorale rosso | Brignone per la prima vittoria

(Di venerdì 6 gennaio 2023) La Coppa del Mondo femminile di scisi sposta dalla Croazia alla Slovenia. Doppio appuntamento sulla Podkoren di, con in programma nel weekend due giganti. Potrebbe essere un fine settimana storico per Mikaela, ma l’americana non è l’unica protagonista attesa, visto che anche per l’Italia questa due giorni sulle nevi slovene può essere molto importante, in particolare per Marta, che si presenta da leader della classifica di specialità. Andiamo con ordine e la precedenza va data a chi sta dominando attualmente la Coppa del Mondo. Mikaelaè reduce da cinque vittorie consecutive e soprattutto è a solo un successo da eguagliare Lindsay Vonn (82 vittorie) nella classifica all-time. L’americana ha vinto entrambi i giganti a Semmering, è in una ...

L'atteso weekend in Svizzera preoccupa per le condizioni della neve. In programma un gigante e uno slalom dove l'Italia punta a ottenere buoni ...FOLGARIA . A fine mese, da domenica 22 a sabato 28 gennaio, le migliori giovani promesse dellomondiale delle categorie under 14 e under 16 torneranno a sfidarsi sulle nevi dell'Alpe Cimbra . Si rinnova anche quest'anno, infatti, l'appuntamento con l'AlpeCimbra Fis Children Cup, l'... Sci alpino, morta Rosi Mittermaier, due ori olimpici e madre di Felix Neureuther La Coppa del Mondo femminile di sci alpino si sposta dalla Croazia alla Slovenia. Doppio appuntamento sulla Podkoren di Kranjska Gora, con in programma nel weekend due giganti. Potrebbe essere un fine ...Inizierà domani uno dei weekend più attesi della stagione della Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Il 7 e l’8 gennaio il Circo Bianco sarà in scena ad Adelboden, in Svizzera, sulla consueta pista ...