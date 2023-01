Sci alpino | Kranjska Gora femminile 2023 | calendario | programma | orari e tv

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Dopo il primo appuntamento dell’anno a Zagabria, la Coppa del Mondo2022/fa tappa a. Sulle nevi slovene sono indue slalom giganti, con Marta Bassino che cercherà di difendere il pettorale rosso di leader della classifica di specialità. Occhi anche su Federica Brignone, in ripresa dopo un inizio di stagione difficile. Appuntamento a sabato 7 e domenica 8 gennaio, con la prima manche alle ore 9.30 e la seconda alle ore 12.30. Di seguito ilcompleto.Sabato 7 gennaio Ore 9.30: Slalom gigante, prima manche Ore 12.30: Slalom gigante, seconda manche Domenica 8 ...

ECNicolò Molteni (Cse; 1'32"90) ha vinto, questa mattina, il SuperG di Coppa Europa dimaschile, a Wengen (Svizzera). L'comasco ha preceduto lo svizzero Denis Corthey (1'...Slalom Fis, oggi, a Bormio (Sondrio), vinto dall'alagnese Emilia Mondinelli (1'28"54), a precedere la spagnola Arrieta Rodriguez Elosegui (1'31"55), con ottima terza Carole Agnelli (Club ... Addio a Rosi Mittermaier, mito anni 70: vinse 2 ori olimpici a Giochi di Innsbruck Coppa del Mondo. Ad Adelboden (in Svizzera) il 21enne bergamasco, miglior azzurro nelle ultime gare, a caccia di un altro risultato di prestigio su una delle piste iconiche del Circo bianco: «Partire ...Sabato 7 gennaio andrà in scena il primo gigante femminile di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. Inizia l’intenso fine settimana sulla pista slovena, dove le a ...