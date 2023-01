Schianto in moto | muore a 21 anni tra le braccia dei soccorritori

MilanoToday.it

... il giovane è morto tra le braccia dei soccorritori Di: Redazione Sardegna Live Un giovane centauro di 21 anni è deceduto all'ospedale San Francesco dopo aver impattato con la suacontro il ..."E poi: "figura senza forma, ombra senza colore/ forza paralizzata, gesto privo di. (...) Gli ... Non già con uno, ma con un lamento". Si sbagliava: il nostro mondo non finisce con un ... Incidente ad Arconate, schianto tra un'auto e una moto: morto un ragazzo Un giovane centauro di 21 anni è deceduto all'ospedale San Francesco dopo aver impattato con la sua moto contro il muretto che delimita la rotatoria all'altezza del carcere di Bad 'e Carros. Incidente ...ROVEREDO IN PIANO. Un aviere di 34 anni, in servizio alla base americana di Aviano, è deceduto nella mattinata di giovedì 5 gennaio a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Risorgimento a Ro ...