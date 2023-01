Scende da auto in panne e viene travolta | muore bimba 10 anni

TGCOM

Una bambina di 10 anni è morta in provincia di Reggio Calabria dopo essere stata travolta da un'auto sull'A2, all'altezza dello svincolo di Bagnara. La tragedia si è consumata ieri sera tardi. A un certo punto, a causa di un guasto, usciva fumo dal cofano dell'Audi A3 a bordo della quale viaggiavano. Non riuscendo ad arrivare alla piazzola e per paura che l'auto prendesse fuoco, il guidatore è stato costretto a fermarsi nella corsia d'emergenza. Nell'abbandonare il mezzo, la bambina è scesa dall'auto ed è stata travolta.