Scafati | via Vitiello nel degrado | la denuncia del consigliere Russo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Via Pasqualenel, scoppia ladi Michelecomunale in quota opposizione a: “Viaè sede dell’ex Polverificio Borbonico edificio di Vanvitelli, architetto che ha progettato anche la Reggia di Caserta, ma purtroppo è in condizioni die di abbandono evidente sia all’esterno, ma all’interno ancora di più con dei furti che sono avvenuti negli ultimi tempi. L’amministrazione comunale non sa nemmeno in base a quali atti ha ancora le chiavi di questo bene”, ha detto. Per, infatti, la stessa Sovrintendenza di Salerno dovrebbe fare chiarezza sulla gestione di questo bene. “Si tratta di un bene che è sottratto alla ...