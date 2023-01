Saronno e la foto ricordo dei giorni natalizi | rimosse le piante | resta il fango

(Di venerdì 6 gennaio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorlepresenti da tempo, periodo di interregno in attesa di nuove piantumazioni, ma intanto lo spettacolo non è di certo dei più edificanti: questo è quanto lamentano molti cittadini didi fronte all’angolo di via Padre Monti, in pieno centro cittadino, trasformato in un cantiere a cielo aperto, nonostante sia uno degli ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilSaronno

È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per recuperare l'auto ribaltata (d'...fine ha riportato ferite gravi.Conseguenze non gravi anche nell'incidente avvenuto in centro a, ...... nellal'esibizione di Capodanno a Somma Lombardo). L'XI Concerto di Epifania è una iniziativa di Sicilia a, il cui ricavato al netto dei costi verrà donato in beneficenza. In ... Il 2022 di Saronno raccontato con 12 foto firmate Iannone: dal ... Il rogo è divampato intorno a mezzanotte distruggendo la copertura dello stabile e di alcuni materiali interni. Sul posto per diverse ore numerosi mezzi di soccorso ...SARONNO – Polemica la Lega sul bilancio previsionale che l’Amministrazione civici-Pd vorrebbe portare in approvazione nei prossimi mesi. La lega ha fatto affiggere in città anche dei ...