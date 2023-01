Saronno a I Soliti Ignoti | c’è Tiziana che fa ridere Amadeus con lo yoga della risata

ilSaronno

Nicola Savino invece ha tirato fuori la perla delle perle scrivendo " Amarello di! ". Se ... da "Arena '60 '70 '80 '90", a "Iignoti" fino a "Sanremo" poi a febbraio 2023. L'estate è ......richieste nella pubblica amministrazione con i bandi di concorso scaricabili attraverso i... Villoresi - Lainate - Varese - Arese - Legnano - Milano - Rho - Monza -- Giussano BENZINAI ... Saronno: anno nuovo, nuove discariche. Nei soliti posti SARONNO – Montagne di rifiuti in periferia, il 2022 è finito male ed il 2023 non si è aperto meglio: la maggior parte delle segnalazioni di discariche abusive vengono dalla periferia nord ...SARONNO – Nessun evento in centro, sono state comunque circa duecento le persone che si sono radunate nella notte fra il 31 dicembre ed il 1 gennaio a radunarsi nella zona pedonale, fra ...