Santo subito | a piazza San Pietro l' ultimo saluto a Benedetto XVI

Il grido e lo striscione "!" Sono i frutti del suo papato, specialmente le vocazioni giovani, e riempivano la piazza sorridenti e pieni di gratitudine per un pastore che, come ha detto ...": e' l'appello dei fedeli scandito nei cori a fine funerale, e' lo slogan di tanti cartelli in Piazza San Pietro, e' il sentimento della gente sull'onda dell'emozione per la perdita di ... L'addio a Ratzinger, Papa Francesco: 'Grati per la sua sapienza e dedizione'. La folla scandisce: 'Santo Subito' - Cronaca 'Santo subito': e' l'appello dei fedeli scandito nei cori a fine funerale, e' lo slogan di tanti cartelli in Piazza San Pietro, e' il ...Papa Francesco, nella sua omelia, ha affidato Ratzinger "alle mani del Padre". Che "queste mani di misericordia trovino la sua lampada accesa con l'olio del ...