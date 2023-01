Santa Messa del 6 gennaio 2023 in tv | l’Epifania di Papa Francesco | orario diretta su Rai 1 e Tv2000

Avvenire

una pordenonese che si è presentata al pronto soccorso dell'ospedaleMaria degli Angeli . La ... Mi ero giàil cuore in pace, pensando, infatti, che sarei rimasta da aspettare parecchie ore. ...Ha partecipato, insieme ad altre delegazioni, alladell'1° gennaio presieduta da Papa ... E così il 19 maggio 1843 fondò l'Opera dellaInfanzia, che poi Pio XI, conscio del grande ... Santa Messa nella Solennità dell'Epifania del Signore "I ladri non avevano alcuna inflessione dialettale - ha raccontato - dopo aver rubato i 1.400 euro, donati in questi giorni dai fedeli, dalla canonica mi hanno chiuso dentro" ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...