Sanremo 2023 | Checco Zalone torna all’Ariston su pressing di Amadeus?

(Di venerdì 6 gennaio 2023)sembra pronto are al Festival disul palco del Teatro Ariston. Il comico pugliese è stato a lungo corteggiato dal direttore artistico dell’evento, come raccontato da Il Messaggero. Dopo mesi dialla fine pare essere arrivato il sì anche se manca ancora l’ufficialità. Manca ormai un mese all’inizio della nuova edizione della kermesse della musica italiana, che si dovrebbe arricchire di una travolgente comicità quella di. Tra le altre informazioni pare che l’artista potrebbe essere presente in diverse serate. La sua avventura sarebbe molto diversa da quella di un semplice ospite, potrebbe dunque prendere parte attivamente a questa avventura. L’ironia di...

Adnkronos

Canzonette e fiori rappresentano solamente la facciata di quello che è il più grande business dello spettacolo italiano. Il Festival di, per fortuna, è una macchina da soldi che fa guadagnare moltissimo. Non solo alla Rai , che nel 2022 ha chiuso il fatturato pubblicitario dell'evento con 42 milioni di euro, ma anche a ...La giovane è stata soccorsa dai volontari diSoccorso ed era in stato di choc. I fatti sono avvenuti all'interno dei giardinetti tra la ciclabile e corso Trento Trieste. Sanremo 2023, Al Bano tra gli ospiti Lui non nega: "Vediamo se riesco ad esserci" Sofia Goggia non parteciperà al Festival di Sanremo. La stessa sciatrice bergamasca ha smentito a RTL 102.5 le voci circolate negli ultimi giorni in merito a una sua partecipazione nelle vesti di cond ...Ecco chi presenterà Sanremo insieme ad .... Ci saranno sicuramente Chiara Ferragni e Francesca Fagnani. La prima non ha bisogno di presentazioni in quanto a fama interplanetaria, ma le vedremo forse p ...