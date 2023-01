Sanità | Mortaruolo | “Finalmente azzerati tetti di spesa per pazienti oncologici”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“La Regione Campania hadisposto l’azzeramento deidiper i”. Lo comunica il consigliere regionale Erasmo. “Il provvedimento – spiega l’esponente del Pd – inserito nell’ultima finanziaria e formalizzato con una delibera dello scorso settembre, restituisce dignità e speranza ai malati di cancro che non riuscivano più a sostenere i costi elevatissimi degli esami di controllo e quelli diagnostici, per non parlare degli screening”. Una scelta che di fatto cancella gli effetti della delibera 599, già ricusata dalla mozione votata dal Consiglio regionale all’unanimità il 3 maggio scorso. Snelliti anche procedure e passaggi burocratici per accedere alle visite. “A partire dal 2 gennaio – aggiunge ...