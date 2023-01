Sampdoria Vs Napoli | probabili formazioni | pronostico e dove vederla

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I partenopei hanno incassato la prima sconfitta stagionale contro l’Inter, mentre i blucerchiati so o ripartiti con una vittoria alimentando le loro speranze di salvezza.Vssi giocherà domenica 8 gennaio 2022 alle ore 18 presso lo stadio Marassi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? La vittoria conquistato sul campo del Sassuolo ha rilanciato le speranze salvezza dei blucerchiati sebbene la classifica resta preoccupante, ma lo spirito dimostrato nell’ultimo incontro fanno ben sperare. La sconfitta contro l’Inter ha posto fine l’imbattibilità dei partenopei dopo undici vittorie consecutivi. Adesso, però, occorre rimettersi in .arvia subito per non disperdere altro vantaggio nei confronti ...

Tutto fatto per il passaggio del terzino destro Batosz Bereszynski dallaal. Secondo Tuttomercatoweb, il nazionale polacco si trasferirà alla corte di Luciano Spalletti con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato sui 2 milioni. Già nella ...Domenica 8 gennaio, ore 18:00(3 - 5 - 2): Audero; Bereszynski, Nuytinck, Murru; Leris, Verre, Villar, Rincon, Augello; Gabbiadini, Lammers.(4 - 3 - 3): Meret; Di ... Napoli-Samp, tutto fatto: si chiude la maxi-trattativa Contini, che era in prestito dal Napoli alla Samp, torna per fare momentaneamente il terzo portiere. Lui era al Paços de Ferreira in prestito, torna all’NK Bravo che lo gira in prestito alla Sampdoria ...C'è un piccolo giallo intorno al trasferimento di Bartosz Bereszynski, terzino, dalla Sampdoria al Napoli, come riporta La Gazzetta dello Sport: "Si attende l’ufficialità a ore per la definizione dell ...