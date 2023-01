Sampdoria | è emergenza in difesa | Stankovic ha gli uomini contati

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il campionato di Serie A è appena ricominciato, ma lasi trova già a fare i conti con un’inin vista della sfida contro il Napoli di domenica sera. Il tecnico blucerchiato Dejan, infatti, dovrà fare a meno dello squalificato Amione e di Bereszynski, arrivato a Roma per effettuare le visite mediche prima di trasferirsi al Napoli. Non arrivano buone indicazioni neanche da Colley, che ha lavorato ancora a parte a causa dell’influenza ed è in serio dubbio per il weekend. Gli unicia disposizione sono Murillo, Nuytinck e Murru, quest’ultimo provato in questo ruolo anche nel finale del match di Reggio Emilia vinto col Sassuolo. In caso dia quattro, invece, l’allenatore serbo arretrerebbe Leris sulla fascia destra, con Augello a sinistra, ...

