Sampdoria | allarme difesa per Stankovic in vista del Napoli

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEmergenza inper laindella gara colha gli uomini contati: manca lo squalificato Amione, titolare fisso da diverso tempo, mentre Colley ha lavorato ancora a parte per l’influenza e il suo recupero sembra difficile. E non ci sarà nemmeno l’esterno destro Bereszynski che oggi è andato a Roma per effettuare le visite mediche indel trasferimento al. Da dove arriverà Zanoli ma non è detto che sia disponibile per la gara di domenica. Così l’idea potrebbe essere quella di una linea a tre con Murillo, Nuytinck e Murru, quest’ultimo provato in questo ruolo anche nel finale del match di Reggio Emilia vinto col Sassuolo. Mapotrebbe decidere di scegliere uno schieramento ...