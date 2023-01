Salvini | figlio rapinato a Milano | arrestati due giovani egiziani Lo avevano minacciato con un coccio di bottiglia

Adnkronos

Lo scorso 23 dicembre, in via Jacopo Palma a Milano, è stato rapinato ildi Matteo, leader della Lega e vicepremier. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano, ha arrestato oggi due giovani di origine egiziana accusati del misfatto. A firmare l'...Lo dice Matteodopo l'arresto di due giovani indiziati per la rapina subita dalprima di ... Salvini, rapinato il figlio: autori incastrati grazie a un negoziante Arrestati due giovani di origine egiziana, rispettivamente di 21 e 26 anni, accusati di aver rapinato del cellulare, lo scorso 23 dicembre, Federico, il figlio 19enne del leader della Lega Matteo Salv ...Milano, 5 gen. (LaPresse) - "Ringrazio le forze dell'ordine che, in questo come in tanti altri casi, hanno arrestato i delinquenti. Spero che adesso i due ...