Salto con gli sci | Bischofshofen 2023 | primo posto per Granerud | seguono Lanisek e Kubacki

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il norvegese Halvor Egnerottiene 151,9 punti si piazza alnelle qualificazioni dicon gli sci sulla pista di, gara valevole per la Coppa del Mondo. Alle spalle dell’atleta scandinavo arrivano il polacco Dawidcon 147.5 e lo sloveno Anzecon 143.7. Giù dal podio virtuale, invece, il polacco Kamil Stoch e gli austriaci Michael Hayboeck e Stefan Kraft. Completano la top 10 della classifica lo sloveno Peter Prevc, il giapponese Ryoyu Kobayashi, l’austriaco Clemens Aigner e lo sloveno Ziga Jelar. Ecco la graduatoria delle prime dieci posizioni: TOP 10 QUALIFICAZIONIStoch Hayboeck Kraft Prevc Kobayashi Aigner Jelar ...

