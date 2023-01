Salernitana | Candreva | «Gruppo fantastico Lukaku il più forte con cui ho giocato»

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Antonio, esterno della, si è raccontato in un’intervista concessa ai microfoni di Dazn Antonio, centrocampista della, ha parlato ai microfoni di Dazn.– «Questa è un’annata che deve essere positiva come lo è stato il mio percorso dare. Sono venuto qui con tanto entusiasmo ed ho trovato un, poi comunque ci sono italiani nelcome Bonazzoli, Sepe, Fiorillo, Capezzi. Sappiamo che ci sarà ancora da fare tanto perché il campionato di Serie A è molto difficile. Ci sarà una full immersion fino a giugno». NICOLA – «Sta aggiungendo tanto perché non c’è mai età per smettere di imparare. L’attenzione, l’entusiasmo, la voglia di migliorarsi anche a 35 ...

TUTTO mercato WEB

L'esterno offensivo dellaAntonioha parlato ai microfoni di DAZN rigurdo a questa stagione che vede i campani in un'ottima posizione di classifica e molto lontani dalla lotta per non retrocedere. Queste ...Le probabili formazioni di- Torino(3 - 5 - 2) : Ochoa; Lovato, Daniliuc, Fazio;, Vilhena, Radovanovic, Kastanos, Bradaric; Dia, Piatek. Allenatore: Davide Nicola. ... Salernitana, Candreva: "Il nostro obiettivo è la salvezza. Lukaku il più forte con cui ho giocato" Invariati cross e dribbling. Per quanto riguarda il minutaggio, con le assenze di Candreva e Mazzocchi, Coulibaly diventa il calciatore di movimento più impiegato da Davide Nicola, seguito proprio ...Perché è stato comunque un centravanti forte. Antonio Candreva, ex giocatore dell’Inter, attualmente alla Salernitana, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN, dove ha parlato di Lukak ...