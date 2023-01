Saldi | partita la caccia all’affare | giro d’affari da 4 | 7 miliardi di euro

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Iinvernali sono iniziati in tutta Italia, dopo la partenza anticipata il 2 gennaio di Basilicata e Sicilia, seguite dalla Valle d’Aosta il 3. Da ieri èlae, anche se circa due italiani su tre intendono approfittare degli sconti, inflazione e caro-bollette rischiano di frenare gli acquisti. Secondo un’indagine Confcommercio-Imprese per l’Italia in collaborazione con Format research, il 65% dei consumatori farà acquisti (+2,7% rispetto all’anno scorso), un rito che per oltre l’80% degli italiani rappresenta un’occasione per acquistare articoli che altrimenti non potrebbero permettersi. Da gennaio 2015 a oggi, la percentuale di coloro che approfittano deiè aumentata di 14 punti percentuali. Il 66% non acquisterà per risparmiare, e uno su 3 perché ha visto ...