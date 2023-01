Sala Consilina | da docenti a imbianchini per sistemare la palestra della scuola

Il Denaro

Si sono dotati di pennelli, rulli, secchi di pittura, scale e cavalletti per tinteggiare tutti i locali della palestra della loro scuola. Accade a Sala Consilina, nel Salernitano. Alcuni docenti si sono trasformati in imbianchini per rendere più fruibile e bella la palestra pitturandola con colori di tendenza. Sono i docenti dell'Istituto di Sala Consilina.