Sai quante partite lassù Il dolce saluto di Arianna Mihajlovic a Vialli

Adnkronos

partite lassù...'. Lo scrive su Instagram Arianna Rapaccioni, moglie di Sinisa Mihajlovic, postando anche una foto in cui Miha e Vialli si affrontano sul campo, Luca in bianconero e Sinisa ...... accompagnato da una foto dei due grandi ex calciatori (ricordati insieme anche in una storia ) è stato: "partite lassù ". Qualche puntino di sospensione e due cuoricini rossi, seguiti da ... Vialli, la moglie di Mihajlovic: "Sai quante partite lassù" Lacrime sui social per la scomparsa del campione, unito nel tragico destino all’ex mister rossoblù. Pagliuca: “Un dolore atroce” ...Mourinho e Pellegrini ricordano l'ex attaccante scomparso a 58 anni: "Un giorno brutto, ci ha insegnato molto" ...