Sabrina Salerno | il vestito corto sale e… | Che lato B

Leggi su chemusica

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Ai fan dinon è di certo sfuggito il modo in cui è apparsa la loro beniamina: avete visto cheB da urlo? Guardate ilche ha indossato. La rinomata cantante è finita di nuovo al centro dell’attenzione e questa volta non per la sua musica pazzesca. Impossibile rimanere indifferenti davanti L'articolo, ile… CheB chemusica.it.